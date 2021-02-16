شكرا لقرائتكم خبر عن جدية وحماس في أول ظهور للاعبي الأهلي بعد برونزية مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ملامح الجدية والحماس على ملامح لاعبو النادي الأهلي اليوم مع نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دوري ابطال افريقيا، في اللقاء المقام بإستاد القاهرة الدولي، في اول لقاء عقب حصد برونزية كأس العالم للاندية.

ويضم تشكيل الاهلي، كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، السولية، ديانج، أفشة، أجاي، كهربا، وبواليا.

وجاء تشكيل المريخ على النحو الآتي: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر ، عبد الرحمن كرنقو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدي شونيه، بكري المدينة، أرنولد بانجا، وسيف تيري.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ وسط مساعي من الفريقين لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة في طريق اللقب الأفريقي، والأهلي يبحث عن أهداف يسعى لها في المباراة اليوم.

وقبل مواجهة المريخ السوداني التقى الأهلي مع سونيديب النيجيري، وتغلب عليه 5\0 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز في الذهاب بهدف، وفي العودة بأربعة أهداف

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.، وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بإغلاق ملف مونديال الأندية والتركيز في مواجهة المريخ السوداني،

يرغب بيتسو موسيماني، في تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف للانفراد بصدارة المجموعة، خاصة بعد فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة الأولى بالمجموعة، والرد على كل المشككين في قدراته.