شكرا لقرائتكم خبر عن قوانين فيفا تجبر بدلاء الأهلي والمريخ على الجلوس في المدرجات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت قوانين فيفا بدلاء الأهلي والمريخ على الجلوس في المدرجات خلال لقاء الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دوري ابطال افريقيا، في اللقاء المقام بإستاد القاهرة الدولي.

وانصاع بدلاء الفريقين لتعليمات الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم وجلسوا في مقاعدهم بالمدرجات مع اتخاذ مسافات أمنة بين كل لاعب والآخر تنفيذا للبروتوكول الطبي المتبع.

ويضم تشكيل الاهلي، كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني، السولية، ديانج، أفشة، أجاي، كهربا، وبواليا.

وجاء تشكيل المريخ على النحو الآتي: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر ، عبد الرحمن كرنقو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدي شونيه، بكري المدينة، أرنولد بانجا، وسيف تيري.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ وسط مساعي من الفريقين لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة في طريق اللقب الأفريقي، والأهلي يبحث عن أهداف يسعى لها في المباراة اليوم.

وقبل مواجهة المريخ السوداني التقى الأهلي مع سونيديب النيجيري، وتغلب عليه 5\0 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز في الذهاب بهدف، وفي العودة بأربعة أهداف

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.، وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بإغلاق ملف مونديال الأندية والتركيز في مواجهة المريخ السوداني،

يرغب بيتسو موسيماني، في تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف للانفراد بصدارة المجموعة، خاصة بعد فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة الأولى بالمجموعة، والرد على كل المشككين في قدراته.