شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الشناوى يتواجد بنصف ملعب ستاد القاهرة على طريقة "نوير" بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى بدائرة منتصف ملعب ستاد القاهرة خلال مباراة فريقة أمام المريخ السودانى في بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك على طريقة الحارس الألمانى " نوير " قائد فريق بايرن ميونخ خلال مباراة الأخير أمام الأهلي بكأس العالم للأندية الأخيرة التى اقيمت فى قطر وحقق خلالها الأحمر المركز الثالث.



نوير فى مباراة الأهلي بمونديال الأندية

وحسم التعادل السلبى أول 45 دقيقة بين الأهلى والمريخ السودانى، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى، قبل أن ينجح النادي الأهلي فى تسجيل هدفان خلال الشوط الثاني لتصبح النتيجة 2-0 بعد مرور 65 دقيقة.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، قفشة، أجاى، وكهربا

خط الهجوم: والتر بواليا

ويتكون تشكيل المريخ السوداني من:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنجو، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم

الوسط: سعيدي شبوني، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، وينديانجا أرنولد

الهجوم: بكري المدينة، سيف تيري

واحتفى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر بوضع مانويل نويل تيشرته الذى استبدله معه خلال مواجهة الأهلى وبايرن بنصف نهائي مونديال الأندية، في دولابه بصحبة تيشرتات مجموعة من أساطير كرة القدم مثلما اتضح خلال الفيديو الذى نشره الشناوى عبر حسابه على موقع انستجرام، وظهر خلال القائمة تيشرت لويس سواريز نجم البرسا السابق واتلتيكو مدريد الحالي، وكتب الشناوى : "وهنا تم وضع التيشرت الخاص بى عند مانويل نوير".