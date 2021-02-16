شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل سلبيا مع المريخ السودانى بعد مرور 30 دقيقة.. فرص ضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل النادى الأهلى فى تسجيل أى هدف فى مرمى المريخ السودانى بعد مرور 30 دقيقة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، قفشة، أجاى، وكهربا

خط الهجوم: والتر بواليا

ويتكون تشكيل المريخ السوداني من:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنجو، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم

الوسط: سعيدي شبوني، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، وينديانجا أرنولد

الهجوم: بكري المدينة، سيف تيري

بدأ الأهلى ضاغط منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المريخ السودانى، الذى بدأ متحفظا في وسط ملعبه واللعب على الهجمات المرتدة، وهو ما سنحت له فرصة التسديدة الأولى ولكن بعيدة جدا عن مرمى الشناوى.

وأضاع محمد مجدى قفشة فرصة الهدف الأول في الدقيقة 6 بعد عرضية رائعة من محمود وحيد ليمررها والتر بواليا لقفشة في الستة ياردة ليلعبها بجوار قائم منجد النيل حارس المريخ السوانى.

وحاول الأهلى مباغتة الدفاع السودانى إلا أن لاعبى المريخ أفسدوا هجمات الأهلى في أول 10 دقائق، في محاولة لتنظيم هجمة مرتدة ولكن الضغط العالى الذى يفرضه موسيمانى يمنع المريخ من الوصول لمرمى الشناوى.

وأهدر محمود كهربا فرصة أخرى للأهلى بعد تمريرة رائعة من النيجيري جونيور أجايى، ولكن يسددها فوق العارضة لتضيع فرصة مهمة للأهلى في الدقيقة 14.

وظهر فريق المريخ لأول مرة في الدقيقة 17 بعد الحصول على ركنية أولى على الاهلى، ولكن محمد الشناوى يتألق في إبعاد الكرة، في أخطر كرة للفريق السودانى.

وأنقذ مدافع المريخ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 20، بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمد مجدى قفشة، الذى استغل تمريرة من السولية ليسددها، ولكن المدفع السودانى منع وصول الكرة بقوتها لتصل سهل لحارس المريخ.

وأجرى المريخ السودانى تبديلا مبكرا في الدقيقة 25 بدخول اللاعب أحمد محمد بدلا من المصاب صلاح الدين نابى، بعد تدخل قوى من محمود وحيد عليه، لم يستطع استكمال المباراة.

وتألق الحارس السودانى منجد النيل في الدقية 26 عندما منع محمود كهربا من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من والتر بواليا، ولكن تخرج إلى ركنية في ظل الدفاع المتكتل لفريق المريخ.

ولم ينجح الاهلى في استغلال الفرص التي أتيحت له بعد مرور 30 دقيقة، رغم وجود فرص محققة آخرها انفراد كامل من قفشة بعد تمريرة بواليا ولكن لم يلحق بها.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالى، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.