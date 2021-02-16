شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم أول 15 دقيقة بين الأهلى والمريخ السودانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مواجهة الأهلى أمام المريخ السودانى، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، قفشة، أجاى، وكهربا

خط الهجوم: والتر بواليا

ويتكون تشكيل المريخ السوداني من:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنجو، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم

الوسط: سعيدي شبوني، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، وينديانجا أرنولد

الهجوم: بكري المدينة، سيف تيري

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالى، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.























































