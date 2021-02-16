شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات كرة الماء بالزمالك لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصري لكره الماء نادي الزمالك بوقف النشاط الرياضي وتأجيل المباريات لمده ثلاثة أيام نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يواجه فريق كره الماء بالزمالك الأهلي والشمس وسبورتنج في إطار منافسات بطوله الدوري الممتاز.

وأشار مدرب الفريق حاتم محمود الى أن التدريبات مستمرة استعدادا لمباراة هليوبوليس بالجولة الثالثة ببطولة الدوري يوم الثلاثاء القادم.

وكشف محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانخفاض فى درجات الحرارة هذه الفترة تعتبر أقل درجات الحرارة تم تسجيلها خلال هذا العام ، نافيا الشائعات التى يتم تداولها بشأن أن الانخفاض غير مسبوق على مصر ، قائلا :"موجة طبيعية جدا تحدث فى فصل الشتاء وحصلت خلال الأعوام الماضية".