بالفيديو.. بواليا يسجل أول أهدافه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل الكونجولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الهدف الثالث لفريقه في شباك المريخ السوداني بالمباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري الأبطال.

جاء الهدف في الدقيقة الـ71 بعدما تلقى اللاعب تمريرة من عمرو السولية ليسدد الكرة داخل الشباك.

ودوّن بواليا أول أهدافه مع الأهلي في المباراة التاسعة منذ انضمامه للمارد الأحمر قادما من الجونة مقابل مليوني دولار خلال شهر يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية.

يُذكر أن صاحب الـ25 عاما لم يسجل للأهلي في مسابقتي الدوري المصري وكأس العالم للأندية وذلك خلال ثماني مباريات لعبها لبطل إفريقيا.