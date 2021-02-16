6 دقائق تكفي.. الأهلي يفك طلاسم مرمى المريخ في دوري الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح النادي الأهلي في الوصول إلى شباك المريخ السوداني بعدما سجل هدفين خلال ست دقائق فقط، خلال الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بينهما بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب النادي الأهلي، أول أهداف فريقه في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، خلال المواجهة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الأهلي احتاج إلى 57 دقيقة ليصل إلى شباك المريخ، عندما حول محمد هاني كرة عرضية من الجانب الأيمن لتمر من الدفاع السوداني وتصل إلى رأس أفشة الذي وضعها في المرمى.

وشهد الشوط الأول من المباراة إهدار الخط الهجومي للأهلي لعدد كبير من الفرص التهديفية، بينما لم يشكل المريخ خطورة صريحة على مرمى محمد الشناوي.

وكان أفشة قد نجح في تسجيل هدف حصول الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية خلال المباراة النهائية ضد الزمالك.

وبعد ست دقائق فقط، نجح محمود عبد المنعم "كهربا" في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة بينية وضعته في حالة إنفراد بالمرمى ليصوب كرة أرضية في أقصى الزاوية اليسرى.

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه المريخ ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.