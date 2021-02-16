لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 0 لايبزيج.. خطورة للريدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول ونظيره ليبزيج ضمن منافسات دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل كلوب لمواجهة ليفربول ولايبزيج كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاعك ألكسندر أرنولد، كاباك، هندرسون، روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم، جونز، ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق الشوط الأول

مرت 10 دقائق أولى وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي ليفربول اللذين كادوا يتقدموا في الدقيقة 11 بعدما استغل ماني خطأ دفاع لايبزيج ومرر الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء الذي حاول إعادتها له كبينية ولكن أخرجها دفاع لايبزيج للركينة تم تنفيذها وشتتها الدفاع.

وواصل ليفربول هجماته التي كادت أن تُسفر عن هدف في الدقيقة 15 ولكن تسديدة فيرمينيو من دال منطقة الجزاء ارتطمت بالشباك من الخارج.

الضغط الأحمر تواصل وكاد ماني يخطف هدفًا ولكنه حوّل عرضية فيرمينيو له برأسها لأعلى عارضة لايبزيج في الدقيقة 25.

الدقيقة 32 كاد يتقدم ليفربول بهدف رائع حين أبعد حارس لايبزيج الكرة من أمام ماني في منطقة الجزاء لتصل إلى لاعب ليفربول ربرتسون الذي سددها من بعد منتصف الملعب بقليل "لوب" ولكنها علت الشباك قليلًا ليدخل حارس لايبزيج مرماه في محاولته إبعاد الكرة.

وصلنا للدقيقة 45 ومازال التعادل السلبي مستمرًا بين الفريقين.

الحكم يُطلق صافرة نهاية الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: