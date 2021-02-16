مباشر.. برشلونة 1-1 باريس سان جيرمان.. استراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ نادي برشلونة بتشكيل مكون من: مارك أندري تير شتيجين، سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، بيدري، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي.

بينما سيبدأ فريق باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي: كيلور نافاس، أليساندرو فلورينزي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، لايفين كورزاوا، إدريسا جايي، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، مويس كين، ماورو إيكاردي.

تفاصيل المباراة

سيطر باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وجاءت التسديدة الأولى في الدقيقة الرابعة عن طريق إدريسا جايي الذي صوب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بجانب المرمى إلى خارج الملعب.

وأهدر أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء جعلته في مواجهة كيلور نافاس حارس سان جيرمان، والذي تمكن من التصدي لتسديدة اللاعب الفرنسي.

وأضاع ماورو إيكاردي فرصة هدف محقق في الدقيقة 17، بعدما وصلت له تمريرة رائعة من كيليان مبابي، لينفرد بالحارس شتيجين، وسدد كرة بالقدم اليسرى ولكن شتتها لينجيليه مدافع البارسا قبل الدخول إلى المرمى.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعدما تدخل كورزاوا على دي يونج داخل منطقة الجزاء.

ونفذ الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة الجزاء، ليضعها في شباك نافاس ويتقدم في المباراة لصالح برشلونة.

وكاد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة أن يعزز النتيجة في الدقيقة 29، بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكنها كانت في منتصف المرمى، ليتصدى لها نافاس حارس النادي الباريسي.

ولم يستمر تقدم برشلونة طويلاً، بعد أن استلم ماركو فيراتي لاعب باريس كرة داخل منطقة الجزاء مررها بشكل رائع لكيليان مبابي الذي راوغ مدافعي برشلونة وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك تير شتيجين حارس البارسا، ليتعادل لفريقه في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وتألق تير شتيجين حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 35، عندما تصدى لتسديدة أرضية سددها كورزاوا ظهير أيسر باريس بعد أن وصلت له تمريرة بينية من مبابي داخل منطقة الجزاء.

ورد برشلونة سريعا بهجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 36 من زمن المباراة، قادها الفرنسي أنطوان جريزمان الذي انطلق بالكرة سريعا حتى وصل إلى منطقة جزاء باريس سان جيرمان، وأطلق تسديدة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى نافاس حارس النادي الباريسي.

وتواصلت الخطورة من جانب الفريق الباريسي، بعدما سدد مويس كين تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37، ولكن تير شتيجين حارس برشلونة تصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول، أهدر ماورو إيكاردي فرصة هدف، بعد أن حول كرة عرضية من ركلة ركنية، برأسية قوية ولكن الكرة جاءت في الشباك الخارجية لمرمى الحارس تير شتيجين.

وأجرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس تغييرا مع بداية الشوط الثاني، بإدخال أندير هيريرا بدلاً من إدريسا جايي.