أول 3 نقاط في مشوار العاشرة.. الأهلي يقهر المريخ بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- فريد قطب:

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

جاءت أهداف الأهلي في الشوط الثاني عن طريق كل من محمد مجدي أفشة، محمود كهربا ووالتر بواليا في الدقائق 57، 63 و71 من عمر اللقاء.

ومثل هذا الفوز خطوة جديدة للأهلي في مشوار الدفاع عن لقب بطولته المفضلة وتعزيز رقمه القياسي باللقب العاشر.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة سيمبا الكونجولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ملخص المباراة:

دخل الأهلي في أجواء المباراة سريعًا وكاد يسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء بعدما أرسل الظهير الأيسر محمود وحيد عرضية متقنة إلى والتر بواليا الذي أعطاها برأسه إلى أفشة داخل المنطقة لكن رأسيته مرت بالقرب من القائم الأيسر.

واصل الأهلي فرض سيطرته ووصلت الكرة إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته على الطائر مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى المريخ بعد مرور ربع الساعة.

نجح مدافع المريخ في إنقاذ تسديدة من أمام أفشة في الدقيقة 20، واستمرت محاولات الأهلي الهجومية لكن دفاعات المريخ وقفت أمام هجوم القلعة الحمراء وأحبطت جميع الفرص.

وأرسل بواليا تمريرة طولية رائعة في العمق لأفشة، لكن مدافع المريخ السوداني حرم أفشة من الكرة في الدقيقة 30 من أحداث المباراة، وذهبت في النهاية لحارس المريخ.

وفي الوشط الثاني، استلم محمود وحيد تمريرة داخل منطقة الجزاء من أفشة في الدقيقة 48، وسددها قوية لكن بجوار القائم.

ولعب أجايي كرة بالرأس بعد عرضية من المنطلق محمد هاني في الدقيقة 51، لكنها مرت فوق العارضة.

وأهدر أجايي من جديد فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 52، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء "ع الطاير" لكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الـ57، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد مجدي أفشة، بعدما أرسل محمد هاني عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها أفشة برأسه داخل شباك المريخ.

وفي الدقيقة 59، أنقذ محمد الشناوي، أول فرصة خطيرة من المريخ بعد تسديدة قوية من سعد الدين محجوب.

وجاء كهربا ليسجل الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة 62 من أحداث المباراة، بعد تمريرة رائعة من أجايي، سددها كهربا أرضية بقدمه اليسرى في شباك حارس المريخ.

وأحرز الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ71 عن طريق المهاجم الكونجولي والتر بواليا، بعدما تلقى اللاعب تمريرة من عمرو السولية ليودعهخا في شباك المريخ مدونا أول أهدافه مع الأحمر.

وكاد الفريق الضيف أن يقلص النتيجة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حيث حصل المريخ على ركلة حرة تم تحويلها بضربة رأسية ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى الشناوي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد، أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجايي، محمد مجدي "أفشة"، محمود عبدالمنعم "كهربا"، والتر بواليا.

تشكيل المريخ: منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر، عبدالرحمن كرنقو، أحمد آدم بيبو، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدي شونيه، بكري المدينة، أرنولد بانجا، سيف تيري.