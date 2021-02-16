عودة ديانج وأجايي.. 4 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المريخ السوداني بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وشهد التشكيل تواجد محمود وحيد بصفة أساسية في ظل إصابة الظهير الأيسر التونسي علي معلول وأيمن أشرف، بينما عاد المالي أليو ديانج إلى وسط الملعب، إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي في الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي بطريقة 4-2-3-1 كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: جونيور أجايي، محمد مجدي "أفشة"، محمود عبدالمنعم "كهربا".

وفي الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، حمدي فتحي، أكرم توفيق، محمد شريف، مروان محسن.

وتم استبعاد الثنائي مصطفى شوبير ورامي ربيعة من القائمة النهائية المكونة من 18 لاعبًا في مواجهة المريخ.

يُذكر أن الأهلي يسعى إلى تحقيق بداية مثالية في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري الأبطال، في خطوة جديدة لمشوار الدفاع عن لقب بطولته المفضلة وتعزيز رقمه القياسي باللقب العاشر.