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الزمالك يُعلن استقدام جهاز استشفاء "عالمي" لفريق الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقدام جهاز استشفاء وصفه بـ "العالمي" للاعبين على أحدث مستوى.

وأشار محمد أسامة، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الجهاز تم استقدامه من أجل الإصابات العضلية؛ فيحمي العضلة من الإصابة، ويساعد بشكل قوي على سرعة العودة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أن هذا الجهاز يتم استخدامه بشكل دوري للمساعدة في علاج الإصابات، بجانب أجهزة الاستشفاء الأخرى المتواجدة داخل النادي.

وشدد رئيس الجهاز الطبي، على أن هذا الجهاز لا يتواجد في مصر سوي داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه أحدث الأجهزة الخاصة بعمليات الاستشفاء حول العالم، وله مميزات عديدة وممتازة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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