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بيكيه" في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام سان جيرمان

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل الفريق للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطالKوشهد تشكيل ، مفاجأة بوجود المدافع المخضرم جيرارد بيكيه العائد للفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

«تير شتيجن- دست- بيكيه- لينجليت- جوردي ألبا- فرينكي دي يونج- بوسكيتس- بيدرو- جريزمان- - عثمان ديمبلي»

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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