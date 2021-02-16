شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه" في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل الفريق للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطالKوشهد تشكيل برشلونة، مفاجأة بوجود المدافع المخضرم جيرارد بيكيه العائد للفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

«تير شتيجن- دست- بيكيه- لينجليت- جوردي ألبا- فرينكي دي يونج- بوسكيتس- بيدرو- جريزمان- ميسي- عثمان ديمبلي»