شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتجمع 22 مارس استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، 22 مارس المقبل، موعداً للتجمع للاستعداد لمواجهتي كينيا، وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وحدد الجهاز الفني 28 مارس الحالي موعداً لمواجهة جزر القمر، التي سَتُجرى في القاهرة، فيما ينتظر تحديد الجانب الكيني، المباراة التي ستجرى في نيروبي، وستجرى في الأسبوع الذي سيسبق مواجهة جزر القمر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على اختيار 26 لاعباً للدخول في المعسكر.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، أن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يتألق مع فريقه خلال الفترة التي تسبق المعسكر.

وقرر المدير الفني زيادة عدد اللاعبين المنضمين في هذه المرة إلى 26 بدلاً من 22، خصوصاً أن الفريق سيخوض مباراتين في هذا التجمع.