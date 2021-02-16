شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل باريس سان جيرمان ضد برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الأرجنتيني، لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة.

ويواجه باريس سان جيرمان، نظيره برشلونة، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان، قيادة ماورو إيكاردي لهجوم الفريق، وتواجد الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

ويغيب نيمار دا سيلفا، عن التشكيل الأساسي للإصابة، بينما يظهر الإيطالي ماركو فيراتي، رغم التقارير التي كانت تشير لغيابه بسبب الإصابة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، كورزاوا

وسط الملعب: إدريسا جايي، باريديس، فيراتي

الهجوم: كين، مبابي، إيكاردي