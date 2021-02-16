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تشكيل باريس سان جيرمان ضد برشلونة

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الأرجنتيني، لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة.

ويواجه باريس سان جيرمان، نظيره برشلونة، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة على ملعب كامب نو.

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان، قيادة ماورو إيكاردي لهجوم الفريق، وتواجد الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

ويغيب دا سيلفا، عن التشكيل الأساسي للإصابة، بينما يظهر الإيطالي ماركو فيراتي، رغم التقارير التي كانت تشير لغيابه بسبب الإصابة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة
حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، كورزاوا

وسط الملعب: إدريسا جايي، باريديس، فيراتي

الهجوم: كين، مبابي، إيكاردي

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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