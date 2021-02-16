شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول أمام لايبزيج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعًا: ترينت، وكاباك، وهندرسون، وروبرتسون، وفينالدوم، ووسطًا: جونز، تياجو، وهجومًا: ماني، وصلاح، وفيرمينو.

تشكيل ليفربول خلال معركة لايزبيج