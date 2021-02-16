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محمد صلاح يقود ليفربول أمام لايبزيج في دوري الأبطال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود أمام لايبزيج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء لايبزيج في والذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعًا: ترينت، وكاباك، وهندرسون، وروبرتسون، وفينالدوم، ووسطًا: جونز، تياجو، وهجومًا: ماني، وصلاح، وفيرمينو.

تشكيل ليفربول خلال معركة لايزبيج

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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