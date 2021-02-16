شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر رامي ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وخرج ربيعة من حسابات المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، ولم يعتمد عليه الجنوب أفريقي في المباريات الأخيرة بالإضافة لتكرار استبعاده من قائمة الفريق للمباريات، آخرها مباراة المريخ.

ويفضل موسيماني الاعتماد على بدر بانون، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، كما يمكن لبيكهام اللعب في قلب الدفاع مع وجود سعد سمير، ما يعني تلاشي فرص ظهور رامي ربيعة.