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رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

استقر رامي ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وخرج ربيعة من حسابات المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، ولم يعتمد عليه الجنوب أفريقي في المباريات الأخيرة بالإضافة لتكرار استبعاده من قائمة الفريق للمباريات، آخرها مباراة المريخ.

ويفضل موسيماني الاعتماد على بدر بانون، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، كما يمكن لبيكهام اللعب في قلب الدفاع مع وجود سعد سمير، ما يعني تلاشي فرص ظهور رامي ربيعة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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