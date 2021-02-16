شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. كريتسيانو رونالدو يقود يوفنتوس أمام بورتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة بورتو، غدا الأربعاء، بملعب دراجاو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وضمت القائمة كلًّا من: حراسة المرمى: تشيزني - بوفون - بينسوليو. خط الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - بونوتشي - ديميرال - دي باردو - فرابوتا. خط الوسط: رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بينتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي - فاجيولي. خط الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا.