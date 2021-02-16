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دوري أبطال أوروبا.. كريتسيانو رونالدو يقود يوفنتوس أمام بورتو

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة بورتو، غدا الأربعاء، بملعب دراجاو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وضمت القائمة كلًّا من: حراسة المرمى: تشيزني - بوفون - بينسوليو. خط الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - بونوتشي - ديميرال - دي باردو - فرابوتا. خط الوسط: رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بينتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي - فاجيولي. خط الهجوم: رونالدو - - ديبالا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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