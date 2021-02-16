شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. كايزر تشيفز يُعلن صعوبة السفر إلى مصر لخوض مباراة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله صعوبة سفره إلى مصر لخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي أعلن نقل مباراة الوداد وكايزر تشيفز إلى مصر، بسبب عدم موافقة السلطات المغربية على استضافة اللقاء، بسبب فيروس كورونا. «طالع التفاصيل»

ويتواجد كايزر تشيفز والوداد ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، بجانب حوريا كوناكري الغيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وجاء بيان النادي الجنوب إفريقي، على النحو التالي:

«تلقى نادي كايزر تشيفز أخيرًا اتصالًا من الاتحاد الإفريقي بعد ظهر يوم الإثنين، فيما يتعلق بمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، والتي لم تقم كما كان مقررا لها يوم السبت 13 فبراير في الدار البيضاء، بسبب عدم إصدار تأشيرات لفريقنا من أجل دخول المغرب».

«تشير الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني، إلى إقامة المباراة يوم الجمعة 19 فبراير على ملعب استاد السلام في القاهرة، بـ مصر».

«استجاب نادينا للرسالة منذ ذلك الحين، لكن أمامنا العديد من العوائق التي ستعيقنا عن احترام موعد المباراة الجديد، وهو في غضون ثلاثة أيام».

«السببان الرئيسيان هما تحديات التأشيرة ولوجستيات السفر، نظرًا للإخطار الذي مدته ثلاثة أيام قبل موعد المباراة، وهو ما يجعلنا نواجه تحديات من السفارة المصرية لأن الأمر يستغرق 7 أيام عمل على الأقل للحصول على الموافقة على تأشيرات دخول الأراضي المصرية».

«سيشكل تأمين الرحلات الجوية في الساعات المتأخرة تحديًا أيضًا، نظرًا لأن بعض شركات الطيران لا تعمل بسبب قيود فيروس كورونا».