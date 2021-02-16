شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المريخ السوداني الرسمي لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نصر الدين نابي، مدرب المريخ السوداني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنقو - أمير كمال – صلاح نمر – أحمد آدم

الوسط: ضياء محجوب – التاج يعقوب – سعيدي كيويوني – ويند بانجا بامبارا

الهجوم: بكري المدينة – سيف تيري