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تشكيل المريخ السوداني الرسمي لمواجهة الأهلي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المريخ السوداني الرسمي لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نصر الدين نابي، مدرب المريخ السوداني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنقو - أمير كمال – صلاح نمر – أحمد آدم

الوسط: ضياء محجوب – التاج يعقوب – سعيدي كيويوني – ويند بانجا بامبارا

الهجوم: بكري المدينة – سيف تيري

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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