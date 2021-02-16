شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المريخ السوداني الرسمي لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نصر الدين نابي، مدرب المريخ السوداني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: منجد النيل
الدفاع: عبد الرحمن كرنقو - أمير كمال – صلاح نمر – أحمد آدم
الوسط: ضياء محجوب – التاج يعقوب – سعيدي كيويوني – ويند بانجا بامبارا
الهجوم: بكري المدينة – سيف تيري
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