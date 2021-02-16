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دوري أبطال أوروبا.. تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان

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بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن .. تشكيل ضد باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بي إس جي ضيفًا على البارسا بملعب «كامب نو»، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

شهد التشكيل عودة جيرارد بيكيه أساسيًا بعد طول غياب للإصابة.

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: جريزمان، ، ديمبلي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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