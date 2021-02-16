شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يساند كلوب في أزمته مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تعاطفه مع نظيره في ليفربول، يورجن كلوب، بعد أن أقر المدرب الألماني بأن آمال فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبحت في مهب الريح بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وخسر ليفربول 3-1 أمام مضيفه ليستر، ليصبح على بعد 13 نقطة من مانشستر سيتي المتصدر، كما لعب ليفربول مباراة أكثر من سيتي، مما فجر تكهنات عن احتمال رحيل كلوب عن النادي.

وأكد كلوب عزمه على تحسين حظوظ الفريق، مضيفًا أنه لا يحتاج إلى راحة من التدريب. وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون غدًا الأربعاء: أتعاطف معه كثيرا لأن ما فعله في كرة القدم كان شيئا استثنائيا.

وأضاف: «فلسفة كلوب جذابة للمشاهدين، كلنا لدينا لحظات جيدة وأخرى سيئة، لا يمكن لأي مدير فني أن يفوز باستمرار، سيكون الأمر مملًّا، حين تنهض من كبوتك وتفوز بمباريات، تحصل على إشادة أكبر بعملك».