شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يدخل في مفاوضات سرية مع أحد الأندية الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل رمضان صبحي، لاعب الوسط المهاجم بنادي بيراميدز، في مفاوضات جادة مع أحد الأندية الخليجية للانتقال إليه خلال الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن رمضان صبحي طلب من مسؤولي النادي الخليجي التفاوض مع مسؤولي بيراميدز من أجل التفاوض على المبلغ المالي الذي يرغب به النادي في الموافقة على الاستغناء عنه.

كان صبحي قد أكد للمقربين منه أنه كان يلقى معاملة طيبة أفضل في ناديه السابق الأهلي أكثر مما يلقاه في بيراميدز.