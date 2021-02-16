شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المريخ السوداني، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: «محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد، أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجايي، محمد مجدي (أفشة)، محمود عبدالمنعم (كهربا)، والتر بواليا».