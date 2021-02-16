شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الجبلاية» ترفع راية العصيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بمطالبة أندية الدورى الممتاز بسداد 3 ملايين جنيه قيمة المسحة الطبية للفريق الأول عن الموسم الماضى والمباريات التي لعبت الموسم الجارى، وهو الأمر الذي جعل الأندية أعضاء الجمعية العمومية ترفع راية العصيان في وجه اتحاد الكرة، وأرسلت غالبية الأندية خطابات بعنوان موحد «مش دافعين» تعبيرا عن رفض قرار إلزامهم بالمسحة الطبية، وقال المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إن الأندية تمر بأزمات مالية عاصفة في ظل جائحة كورونا، وبدلا من دعم اتحاد الكرة، فوجئنا بخطاب يطالب بسداد 3 ملايين جنيه ثمن المسحات.

وأضاف أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، التي كان تتولى المسؤولية قبل تولى اللجنة الثلاثية، أكد مرارا وتكرارا أن اتحاد الكرة هو المتحمل لمسحات كورونا وليس الأندية، خاصة في ظل وجود دعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فضلا عن تصريحات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قبل استئناف النشاط الموسم الماضى، بأن الأندية لن تتحمل المسؤولية،.

وأكد رفضه التام سداد مليم واحد، مشيرا إلى أن ناديه لم يوقع على أي لائحة تفيد بإلزام الأندية بسداد تكاليف المسحة. يأتى ذلك في الوقت الذي طالب فيه بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، بضرورة فتح تحقيق عاجل عن حقيقة اللائحة التي نشرها اتحاد الكرة وتلتزم الأندية بسداد المسحة، مشيرا إلى أن ناديه لم يتلق أي خطاب لمناقشة اللائحة قبل إقرارها ولم يوقع أيضا على اللائحة، وأكد أن غالبية الأندية التي تواصل معها نفت أن يكون لديها علم باللائحة التي تتحدث عنها اللجنة الثلاثية، وأضاف أن الأمر كارثى، خاصة أن العديد من القرارات واللوائح قد يتم تمريرها واعتمادها دون إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية.

المهندس محمد فرج عامر - صورة أرشيفية

وفى سياق متصل، قال أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، إن ناديه يعانى الأمرين لاجتياز الأزمة المالية الراهنة وسداد مستحقات اللاعبين وفوجئ بخطاب الجبلاية، مشيرا إلى أن أسوان لا يملك سداد المبلغ المطلوب، وأنه لابد أن تحترم اللجنة الحالية قرار اللجنة السابقة التي تولت المسؤولية بعدم تحميل الأندية تكاليف المسحة.

واتفق عبدالناصر محمد، مدير نادى إنبى، مع الأندية على رفض سداد ثمن المسحة، وطالب الأندية باتخاذ موقف موحد ضد اتحاد الكرة، خاصة أن غالبية الأندية حتى الآن لم تسدد الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين.

وشدد على ضرورة وجود لجنة الأندية حتى تراعى مصلحة أعضاء الجمعية العمومية وتتواصل مع الجبلاية لاتخاذ القرارات التي تصب في الصالح العام ولا تحمل الأندية أعباء مالية.

من جانبه، برر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، قرار إلزام الأندية بتكاليف المسحة بأنه تطبيق للائحة الموقعة من الأندية وأن اتحاد الكرة لا يملك القدرة على سداد كل هذه التكاليف، وشدد على أنه يعمل مع لجنته على تذليل كافة العقبات والمساهمة في حل الأزمات التي تواجه الأندية وليس افتعال الأزمات.