سيميوني يرفض التعليق على بند سواريز السري 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

رفض دييغو ​سيميوني​ مدرب فريق ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني الرد على التقارير التي تحدثت عن وجود بند سري في عقد مهاجم الفريق لويس ​سواريز​ يتيح له بالرحيل بالمجان الصيف المقبل.



وقال سيميوني:" عادة لا أتحدث عن العقود الشخصية، اتحدث فقط عن كيفية التحضير للمباريات".

وكانت ماركا قد ذكرت ان سواريز يمكن ان يرحل عن الروخي بلانكوس في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف مما يمنحه حق اختيار ناديه في 2021-22.

لكن الصحيفة أشارت ايضاً إلى أن سواريز سعيد في الاتلتي ويقدم مستويات رائعة برفقة الفريق الذي يتصدر حالياً ترتيب ​الدوري الاسباني​.