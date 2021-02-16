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بروس: لست نادما على رحيل يدلين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أشار المدرب ستيف ​بروس​ إلى أنه لا يندم على السماح للاعب دياندري يدلين بمغادرة ​نيوكاسل​، على الرغم من أن رحيل اللاعب الأميركي الدولي ترك فريق الماغبايز يعاني من نقص في خيارات الظهير الأيمن.

وقال بروس: "لقد انتهى عقده، وكان لدينا ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن في الفريق. لذا، كما تعلم، اتخذنا القرار. عليك أن تتخذ قرارات. كان علينا إفساح المجال لشخص آخر ليأتي. ولم أشعر بأي ندم".

كلام بروس جاء بعد خسارة فريقه أمام بثنائية نظيفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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