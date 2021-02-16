تيكاتيتو: الجميع يحلم بهذه اللحظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

اشار لاعب نادي ​بورتو​ البرتغالي خيسوس مانويل كورونا "​تيكاتيتو​" الى أن كل اللاعبين يحلمون بـ "لحظات كهذه"، مؤكدا أنه من الضروري إظهار عقلية الفوز والتنافسية في كل لحظات المباراة ضد ​يوفنتوس​، في ذهاب دور الـ 16 من ​دوري أبطال أوروبا​.



وصرح تيكاتيتو قائلاً: "نأمل أن نبذل قصارى جهدنا أمام يوفنتوس، هذا ما كنا نعمل من أجله، نحلم بلحظات مثل هذه ونأمل في الفوز".

واضاف: "علينا أن نظهر تلك الشخصية وتلك الشجاعة التي يميز نادي بورتو، علينا أن نتبع تلك العقلية حتى نتمكن من بذل قصارى جهدنا، يجب أن يكون لدينا دائمًا عقلية الفوز والتنافسية ويجب أن نتحلى بهذه العقلية في جميع أوقات المباراة".

واختتم: "من الواضح أننا جميعًا نعرف من هو رونالدو، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا كمجموعة، علينا أن نكون أكثر صلابة وحماس للغاية، أنا سعيد بكلمات أليكس ساندرو، لكن الشيء الرئيسي هو إظهار ذلك وأن الفريق يلعب مباراة جيدة من أجل الاقتراب من التأهل".