بعد التألق اللافت.. جالاتا سراي التركي يقرر شراء مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي جالاتا سراي قرر إبرام عقداً مع مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار لصفوف الفريق التركي، وذلك بعد تألقه اللافت منذ انضمامه للفريق، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري، وأخرى في الكأس. في مستهل رحلته الاحترافية.

وأفادت التقارير بأن جالاتا سراي التركي سيبرم عقداً مع المهاجم الشاب لمدة 5 سنوات، بعد تألقه مع الفريق، وقيادته لصدارة الدوري التركي، بعد أن أسهمت أهدافه الحاسمة في تخطي بشكتاش برصيد 51 نقطة، وبفارق الأهداف.

وأشارت التقارير إلى أن السبب الحقيقي وراء تفعيل عقد مصطفى محمد، بعد أن خطف الأنظار، وأصبح حديثاً للصحف الأوروبية في الأسابيع الماضية، وهو ما يزيد من سعره، الذي قد يصل إلى 25 مليون يورو حال بيعه لأحد الفرق الأوروبية، في السنوات المقبلة.

ولفتت إلى أن عقد الإعاردة بين جالاتا سراي التركي والزمالك ينص على تفعيل بند شراء مصطفى محمد مقابل 4 مليون يورو.

ونجح مهاجم المنتخب الأولمبي في خطف الأضواء رفقة ناديه الجديد، الذي انتقل له على سبيل الإعارة من الزمالك، وأصبح نجمه الأول خلال المباريات الماضية، في الدوري التركي والكأس.

وتخطى مصطفى محمد رقم صالح سليم، نجم الأهلي السابق، الذي سجّل أهدافاً في أول 3 مباريات متتالية مع نادي جرازر النمساوي خلال موسم 1962-1963، لكن مهاجم المنتخب الأولمبي سجّل في أول 4 مباريات، بهدفه الأخير في شباك قاسم باشا.

كما تمكن مصطفى محمد من تسجيل رقم قياسي بعدما أصبح أول لاعب يسجل مع جالاتا سراي في أول 3 مباريات في الدوري التركي، بعد الفرنسي بافتيمبي جوميز عام 2017.