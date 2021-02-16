شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يعود لتشكيلة الزمالك المحلية أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، للتشكيلة الأساسية لفريقه في المباريات المحلية، عندما يقود وسط الملعب بجوار زميله طارق حامد، في لقاء الإسماعيلي المقرر له غدا الأربعاء، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب فرجاني ساسي عن آخر مباريات المحلية أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بسبب لعبة خطرة مع محمد سامى لاعب الغزل المحلة.

وشارك ساسي في آخر مباريات الزمالك أمام مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لكن تعد مباراة الإسماعيلي أول مباراة محلية يشارك فيها أساسيا منذ تعرضه للإيقاف.

كان هناك احتمالية لغياب فرجاني ساسي عن تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلي، حيث ترددت أنباء بعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر أنباء عن إصابة ساسى بالتواء فى كاحل القدم وتورم بسيط خلال اللقاء، وحاجته لإجراء أشعة بعد زوال الورم لتحديد حجم الإصابة وفترة التأهيل، ولكن بعد الكشف الطبى الدقيق على اللاعب من جانب الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، اكتشف أن إصابة ساسى "بسيطة جدًا"، ولا تحتاج لإجراء أشعة، ويمكنه المشاركة فى مباراة الإسماعيلى.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو- شيكابالا – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل