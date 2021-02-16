شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشوار الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى فى تمام التاسعة مساء اليوم مواجهة جديدة في مشواره ببطولة دورى ابطال افريقيا ، في اللقاء الذى يجمعه مع المريخ السودانى ضمن منافسات ، الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووصل الأهلى الى دور المجموعات بعد الفوز 5 / 0 في مجموع مباراتى الذهاب و العودة أمام سونيديب النيجيرى ، من دور الـ 32 ، وفاز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة.

وتٌعد مباراة الأهلى و امام المريخ السودانى اليوم بشرة خير للاحمر خاصة وأن المريخ لا يفوز خارج ارضه مع الاندية المصرية .

ألتقى الاهلى مع سونيديب في ذهاب دور الـ 32 باللقاء الذى جمع الفريقين بملعب سينى كونتشى فى عاصمة النيجر نيامى، وتغلب الأهلى بهدف نظيف أحرزه اليو ديانج .

وفى العودة فاز الأحمر على سونيديب بطل النيجر أيضا ، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأهلي we السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.