شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : "أفشة" ليس له بديل في الأهلى ويجب التنافس بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أنه لا يوجد بديل للاعب محمد مجدى "أفشة" داخل الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية عقب الأداء الذى ظهر عليه في الأدوار النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى.

وأوضح وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية أن تواجد المالى أليو ديانج ومحمود كهربا والنيجيري جونيور أجاى في تشكيلة الأهلى الأساسية لخلق روح المنافسة بين اللاعبين حيث من الطبيعى الدخول في منافسة بين اللاعبين لعدم التراخى في الأداء في المباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون ، ياسر أبراهيم ، محمود وحيد ، محمد هاني

الوسط: عمرو السولية ، ديانج ،افشة أجاي

الهجوم: محمود كهربا ووالتر بواليا

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006