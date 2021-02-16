شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المريخ السوداني ضد الأهلي.. سيف تيري والمدينة يقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نصر الدين نابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني تشكيل فريقه في مباراة الأهلي، في المباراة التي تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل المريخ السوداني من:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: عبد الرحمن كرنجو، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم

الوسط: سعيدي شبوني، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، وينديانجا أرنولد

الهجوم: بكري المدينة، سيف تيري

و أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي، بدر بانون ، ياسر أبراهيم ، محمود وحيد ، محمد هاني ، عمرو السولية ، اليو ديانج ،افشة، جونيور أجاي، محمود كهربا ووالتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وسعد سمير وأكرم توفيق.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.