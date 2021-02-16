شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض منتجات أبطال الأولمبياد الخاص المصري بمعرض ديارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي خلال تواجدها في جناح الأولمبياد الخاص المصري بمعرض ديارنا للحرف اليدوية أننا فخورين جداً بالتعاون مع مؤسسة للدمج المجتمعي من أجل أولادنا من ذوي الهمم وفخورين بما يقدموه من منتجات رائعة، وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي إلي تقديم الدعم بكل السبل الممكنة لأبنائنا من ذوي الهمم سواء في فرص تسويق أكثر أو تقديم أصول إنتاجية يستطيعوا من خلال تعليمهم حرفة ومهنة جديدة يستطيعوا الكسب من خلالها .

وأضافت الوزيرة أنها حريصة جداً علي تواجدهم الدائم في المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للإيمان الكامل بقدراتهم ودمجهم في المجتمع ، وتعهدت "الوزيرة" بخدمتهم بما يليق بهم لأن خدمتهم شرف لكل من يساعدهم .



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أشاد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تجاه أبطال الأولمبياد الخاص المصري ، مشيراً أن الدولة تولي اهتماما وعناية خاصة بهم ، مشيراً أن وزارة التضامن الاجتماعي لم ولن تدخر جهداً في توفير كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لهم .

وأوضح "محمود" أن هناك تنسيق وتعاون كامل وبشكل مستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة و الأولمبياد الخاص المصري ، مضيفاً أن هذا التعاون كان هو حجر الزاوية فى تحقيق النجاحات خلال السنوات السابقة ومازالت .

من جانبها أعربت المهندسة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات WE عن سعادتها بتواجدها بجانب أبطالنا في الاولمبياد الخاص المصري في معرض ديارنا هذا العام وأن جناح المؤسسة خلال هذا المعرض كل عام يشهد تطور في المنتجات المعروضة الذي ينتجها ذوي الهمم في أشكاله المتعددة وكذلك الجودة.



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وأوضحت "نصير" أن الشركة المصرية للاتصالات WE هي الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري لسنوات كثيرة سابقة، وأكدت علي أن الهدف تقديم الدعم الكامل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري ليس دعم رياضي فقط بل دعمهم في عدة مجالات مختلفة منها مراكز التدريب والتأهيل الحرفي والمهني ليتعلموا فيها حرفة ومهنة يستطيعوا من خلال كسب العيش ومساعدة أسرهم علي الظروف المعيشية .

جاء هذا خلال تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي لجناح مؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي خلال جولتها في معرض ديارنا للحرف اليدوية التي قامت بافتتاحه أمس في القاهرة الجديدة في نسخته الـ61 من سلسلة هذه المعارض، وبه 300 عارض، من جميع المحافظات، ويقام على مساحة 3 آلاف متر، ويتم التوسع في أماكن جديدة، وأنهم يجوبون الأقصر والإسكندرية والمنيا، وهذا المعرض هو السادس هذا العام رغم جائحة كورونا .