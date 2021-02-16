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القاهرة - سامية سيد - عاد التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك، لقائمة فريقه استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو- شيكابالا – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل

وشارك حمزة المثلوثى لآخر مرة في تشكيلة الزمالك أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري والتي حسمها الأبيض بهدف وحيد أحرزه إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ليصبح بعدها أحدث عنقود "المدفعجية" في الكرة المصرية.

وأصبح السؤال المطروح في الوقت الحالي هو هل يشارك المثلوثي في تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلي؟، وكشفت تدريبات الزمالك الأخيرة الرد على هذا السؤال حيث وضح اتجاه الجهاز الفني بقيادة باتشيكو للاعتماد على حازم إمام لقيادة الجبهة اليمني خاصة أنه شارك في المباريات الأخيرة وظهر بمستوي متميز بينما يحتاج المثلوثي لبعض الوقت لاكتساب حساسية المباريات وقد يشارك كبديل وفقا لأحداث اللقاء ونتيجته.

وتعرض حمزة المثلوثي للإصابة خلال تدريبات الزمالك بعد المشاركة أمام المصري، ليخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الماضية، بعدما أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، إن الأشعة أثبتت إصابة المثلوثى بجزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلى للركبة، وبعد البرنامج التأهيلي أصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

وترددت أنباء عن معاناة حمزة المثلوثي من إصابة مزمنة خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه رئيس الجهاز الطبي مؤكدا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابات مزمنة وأن إصابته كانت بسيطة وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.