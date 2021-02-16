شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل إلى القاهرة يوم 22 فبراير الجارى الوفود المشاركة فى كأس العالم للرماية " خرطوش " المقرر أن تستضيفها مصر بدءا من يوم الأربعاء القادم و حتى يوم 4 مارس المقبل، بمشاركة 400 رامى ورامية يمثلون 32 دولة أكدت المشاركة بما فيهم المنتخب المصرى المشارك فى البطولة .

واعرب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بتصريحات الروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الذي اكد فيها " ان نجاح مصر المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، كان له عظيم الاثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية" والتي ستنظمها مصر أواخر هذا الشهر الجاري.

أوضح صبحي أن مصر جاهزه لهذا المونديال العالمي، من حيث الاقامة والاعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر الي مصر.

واكد صبحي ان البطولة ستقام في وفقاً لإجراءات احترازية طبية مشددة من خلال الفقاعة الطبية، حفاظاً على سلامة المنتخبات والوفود المرافقة لها من فيروس كورونا.

من جانبه قال اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أنه التقى فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، خلال مشاركته فى الدورة الرابعة لبطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمغرب، حيث أشاد بنجاح مصر المبهر فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف حسنى أن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اكد حضوره نهائيات البطولة، ودعا الدول بالمشاركة فى بطولة العالم للرماية، لافتا الي أنه لم يتم غلق باب التسجيل حتى الآن، و سيتم زيادة عدد المسابقات لكى يساعد ذلك على زيادة عدد المشاركين.

وأكد حسني على ثقة الاتحاد الدولي للرماية، جاءت بناءاً على اهتمام الدولة المصرية بهذه البطولة العالمية والتي زاد عدد منتخباتها الي 35 دولة، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد وللبطولة، حتى يخرج التنظيم بشكل الذي يتناسب مع اسم وسمعة مصر.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر أحد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، بعد ما اصبحت مصر واحدة من افضل دول العالم جذباً للاحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وأن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الاحداث الرياضية، في ظل ظروف إستثنائية بسبب جائحة كورونا.