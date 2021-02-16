شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لم يخسر في دورى أبطال أفريقيا على أرضة منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" صورة للاعبى الأهلى وعلقت عليها : "فاز الأهلي في آخر 13 مباراة خاضها بدوري أبطال إفريقيا على أرضه و بطل إفريقيا لم يتعرض للخسارة في آخر 22 لقاء على أرضه، الخسارة الأخيرة كانت عام 2016".

وتعد مباراة الاهلى أمام المريخ السودانى في دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى حيث لم يلتقى الفريقين في البطولات الافريقية من قبل .

وصل منذ قليل فريق الأهلي إلى إستاد القاهرة لمواجهة المريخ السوداني في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا للمجموعة الأولى التى تضم أيضا ، كلا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وقام موسيماني بمعاينة ارضية ملعب استاد القاهرة مع جهازه المعاون فور وصول البعثة الملعب قبل بدء الفريق عملية الاحماء ثم خوض المباراة المرتقبة امام بطل السودان القوي.

ويدخل الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.