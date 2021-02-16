شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ومحمد إبراهيم في قائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغلق بالسويس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري فى الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سيراميكا في معسكر المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - سيف تقا - طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي

خط الوسط: محمد توني - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - محمد ابراهيم - صالح جمعة

خط الهجوم: وينفول كوبينا - رجب عمران - شريف دابو - ميدو جابر - محمد مسعد - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان.

ويغيب شادي حسين للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء غزل المحلة الماضي، ويغيب ايضا كوامي بونسو ومحمود نبيل وعبد الله محمود للإصابة، بالإضافة إلى مصطفى ميسي الذي أجرى عملية إزالة كيس دهني.

انتظم محمد ابراهيم في مران فريقه الختامي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بعدما غاب اللاعب عن تدريبات الفترة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية من مباراة المحلة الماضية، وخضع اليوم لاختبار طبي، قبل أن يشارك في التدريبات كاملة بشكل طبيعي.

واختتم سيراميكا تدريباته مساء اليوم حيث بدأ المران بعمليات الإحماء، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، ثم تدريب خفيف خوفا على اللاعبين من الإرهاق، واختتم التدريب بمران على ركلات الجزاء شارك فيه كل اللاعبين.

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا سلبية مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وقال البطاوي إن فريقه تلقى نتيجة المسحات لكافة أعضاء الفريق، وجاءت جميعها سلبية، وخلو الفريق من أي إصابات كورونا قبل مواجهة زعيم الثغر.

وأجرى نادي سيراميكا،المسحة الطبية، لكل أفراد منظومة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري الذي يلزم الأندية بضرورة الخضوع لمسحة طبية والكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل أي مباراة في الدوري ب 72 ساعة.

سيراميكا، فاز في أخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.