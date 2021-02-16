شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد المريخ السودانى.. بواليا يقود الهجوم ووحيد في الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون ، ياسر أبراهيم ، محمود وحيد ، محمد هاني

الوسط: عمرو السولية ، ديانج ،افشة أجاي

الهجوم: محمود كهربا ووالتر بواليا

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006