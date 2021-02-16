شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إستاد القاهرة لمواجهة المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل فريق الأهلي إلى إستاد القاهرة لمواجهة المريخ السوداني في أولى جولات الفريقين بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا للمجموعة الأولى التى تضم أيضا ، كلا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وقام موسيماني بمعاينة ارضية ملعب استاد القاهرة مع جهازه المعاون فور وصول البعثة الملعب قبل بدء الفريق عملية الاحماء ثم خوض المباراة المرتقبة امام بطل السودان القوي.

ويدخل الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006>

ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006