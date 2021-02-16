شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبلغ الأهلى و الزمالك بإقامة مباراة القمة الخميس بإسناد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد فرمان بأبلاغ ناديا الأهلى و الزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس المقبل فى تمام السادسة مساء على صالة إستاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية فى الساعات القليلة المقبلة .

يأتى ذلك بعد حضور هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد إلى مقر وزارة الشباب و الرياضة من أجل تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لإنقاذ مباراة القمة من التأجيل فى ظل مطالبة إستاد القاهرة الحصول على الموافقة الأمنية بشأن إقامة اللقاء .

يأتى حضور نصر للوزارة عقب إجتماع مجلس إدارة الإتحاد لتوسط الوزير فى إستعجال الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة المباراة على صالة إستاد القاهرة بدون جمهور بعد نقلها من صالة حسن مصطفى بعد رفض المسئولين اللعب على الصالة بعد انتهاء بطولة العالم، وطالب مسئولو ستاد القاهرة اتحاد كرة اليد بضرورة إحضار موافقة أمنية لإستضافة مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 .

ويسعى اتحاد كرة اليد إلى الحصول على موافقة أمنية عاجلة فى ظل اقتراب موعد اللقاء الذى لا يتبقى على إقامته سوى 48 ساعة ، حيث أنه يقام بدون جمهور وفقا لما أعلنه هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد.

وقال نصر مسبقا إنه ناقش مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أول أمس حسم موقف مباراة القمة ، حيث أنه كان قد تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى شهد إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية .

فيما تشهد الجولة الرابعة، بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، لقاءات قوية بين كل من، الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.