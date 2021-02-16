شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتفوق على هجوم الزمالك 4/ 3 منذ رحيل الأناكوندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتأثر هجوم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، كثيرًا حتى الوقت الحالى، بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق وانتقاله لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، حيث خاض الفارس الأبيض 3 مباريات منذ ركيل "الأناكوندا" فى الوقت الذى خاض فيه مصطفى محمد 4 مباريات مع فريقه الجديد.

وتفوق مصطفى محمد على هجوم الزمالك منذ ارتداءه قميص الفريق التركى، حيث شارك فى 4 مباريات نجح فى تسجيل 4 أهداف، فى جميع المسابقات منهم 3 فى الدوري التركي بشباك كلا من باشاك شهير، فناربخشة وأخيرا قاسم باشا كما سجل هدف فى كأس تركيا بمرمى فريق ألانيا سبور.

وخاض فريق الزمالك 3 مواجهات منذ إعلان رحيل مهاجمه الشاب يوم 28 يناير الماضى، وسجل مهاجمى الزمالك فى المباريات الثلاث، 3 أهداف، أحرز منهم فرجانى ساسى هدف فى شباك غزل المحلة، وهدفين لأوباما وأحمد سيد زيزو فى الاتحاد السكندرى، ولم يسجل الفريق الأبيض أى أهداف فى مواجهة مولودية الجزائر بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل النجم المصرى تألقه مع فريقه التركى، حيث سجل 3 أهداف فى أول 3 مباريات له فى الدوري التركي كأول لاعب فى جالطة سراى منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي حاليا فى عام 2017.

وبات الدولى المصري مصطفى محمد أول لاعب مصرى يسجل 4 أهداف متتالية فى أول أربعة لقاءات يشارك فيها عبر التاريخ بعدما قاد فريقه للفوز على حساب قاسم باشا فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد وانتهت بهدفين مقابل هدف.

وجاء هدف مصطفى محمد الرابع فى مسيرته على التوالي في 4 لقاءات مع ناديه الحالي جالطة سراي، حيث استطاع اللاعب الشاب أن يفرض كلمته التهديفية على الجميع في الدوري التركي بعدما استطاع أن يكون المهاجم الهداف رقم واحد فى صفوف الفريق الباحث عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.