شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ينتظم في مران سيراميكا قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد ابراهيم لاعب سيراميكا ، في مران فريقه الختامي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة وغاب اللاعب عن تدريبات الفترة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية من مباراة المحلة الماضية، وخضع اليوم لاختبار طبي، قبل أن يشارك في التدريبات كاملة بشكل طبيعي.

واختتم سيراميكا تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الخامسة مساء غد الأربعاء، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز وبدأ التدريب بعمليات الإحماء، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، ثم تدريب خفيف خوفا على اللاعبين من الإرهاق، واختتم التدريب بمران على ركلات الجزاء شارك فيه كل اللاعبين.

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا، لبية مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وقال البطاوي إن نادي سيراميكا تلقى نتيجة المسحات لكافة أعضاء الفريق، وجاءت جميعها سلبية، وخلو الفريق من أي إصابات كورونا قبل مواجهة زعيم الثغر.

وأجرى نادي سيراميكا ، المسحة الطبية، لكل أفراد منظومة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري الذي يلزم الأندية بضرورة الخضوع لمسحة طبية والكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل أي مباراة في الدوري ب 72 ساعة.

سيراميكا، فاز في أخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.