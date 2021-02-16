شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يمنح لاعبى البنك الأهلى راحة 48 ساعة عقب الهزيمة من المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الاهلى راحة سلبية للاعبى الفريق من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، و التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر و سجل هدف المقاصة محمد دبش لاعب البنك الأهلى بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، خلال محاولته ابعاد الكرة عن المرمى، ولكن دخلت شباك فريقه فى هدف عكسى .

بهذه النتيجة تجمد رصيد البنك الأهلى عند 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما رفع مصر المقاصة رصيده الى 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.