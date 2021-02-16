شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تحرك الأهلي إلى استاد القاهرة لمواجهة المريخ السوداني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تفقد أرضية ملعب المباراة، وذلك فور الوصول إلى استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى اختباراً كروياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006