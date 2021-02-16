شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على 22 لاعبا لموقعة سيراميكا بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر لمدينة السويس والدخول فى معسكر مغلق لمباراة سيراميكا والمقرر لها غدا الخامسة على ملعب السويس الجديد بـ 22 لاعب وهم :

محمد صبحى وصبحى سليمان فى حراسة المرمى

كريم يحيى ودايمون لوى ومحمود رزق والسيد سالم ومروان النجار فى الدفاع

فى الوسط.. كريم الديب وفوزى الحناوى وحسام عاشور وخالد الغندور ومروان عطيه وعبد الغنى محمد وأحمد نبيل مانجه وعبد السميع ابراهيم وأحمد حجى وأحمد راشد ومحمد الصباحى

فى الهجوم.. خالد قمر واكوى و رزاق سيسيه و روماريو.

ويغيب عن اللقاء هشام صلاح و عماد السيد و عمرو خليل و صبرى رحيل و محمد عطوه و عمر الميدانى و عمار حمدى و محمد رجب و مصطفى ابراهيم و محمود شعبان و كريم ممدوح.