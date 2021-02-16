شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يتوقع فوز المارد الأحمر على المريخ: أنا سودانى بس هشجع الأهلى لأنه بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم شطة، لاعب الأهلى الأسبق، أنه سيشجع الأحمر فى مواجهة المريخ السودانى، على الرغم من كونه سودانى الجنسية، وقائلا: "الأهلى ده بيتى، وهشجعه وبتوقع فوزه، ومش عاوز أهلى وحبايبى فى السودان يزعلوا منى، أنا ابن النادى الأهلى".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "الأهلى واخد دفعة معنوية كبيرة للغاية، وأعتقد أن المريخ هيكون ند قوى جدا للنادى الأهلى، وأظن أن المباراة هتكون قوية جدا"، معلنًا أن انتخابات الاتحاد الإفريقي في مارس المقبل.