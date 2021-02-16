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معوض في ندوة الخليج 365 : نتابع أكثر من لاعب جديد للتواجد بالمنتخب فى مارس

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القاهرة - سامية سيد - كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يتابع عدد من اللاعبين الجدد للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة ، ونحرص على حضور المباريات لمراقبة اللاعبين ، ومن الممكن أن يشهد معسكر مارس تواجد وجوه جديدة وسيتم تحديد ذلك قبل انطلاق المعسكر بناء على الظروف المتاحة للفراعنة.

تابع سيد معوض في ندوته باليوم السابع و صعوبة إقامة مباريات ودية وراء صعوبة تجربة وجوه جديدة ، ولكن هناك أسماء قد تنضم للمعسكر المقبل ، كما حدث في معسكر توجو و إنضمام لاعبين يمتلكون الحس الدولي مثل محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وزار سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ، ونجم الأهلي السابق ، لمقر الخليج 365 ، وأشاد معوض بتطور منظومة العمل داخل الخليج 365 من وقت لأخر.

وتحدث سيد معوض عن العديد من الملفات الخاصة بالكرة المصرية ومنتخب مصر و طموحات الفراعنة في الفترة المقبلة ، و أيضا تحدث عن مروان محسن مهاجم الأهلي و رأيه في الانتقادات التي وجهت للاعب مؤخراً ، وضم رمضان صبحي للمنتخب أمام توجو ، كما تطرق سيد معوض عن رأيه في الاهتمام بالناشئين الفترة المقبلة وضرورة أن يكون هناك إهتمام بتطوير الناشئين على الطريقة المدارس الألمانية أو البلجيكية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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