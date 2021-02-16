شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض : إيه مصلحة موسيماني ومدربي المنتخبات في الدفع بمروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر ، أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لكم كبير جداً من الانتقادات لم يحدث فى حق لاعب من قبل ، وعليه أن يعمل على تطوير النواقص لديه خلال الفترة المقبلة ، وأيضا على منتقديه الانتقاد بإيجابية وعدم الخروج عن النص.

أضاف سيد معوض في ندوته بـ "الخليج 365 " ما مصلحة موسيماني المدير الفني للأهلي للدفع بمروان في خط الهجوم ونفس الأمر لمدربي المنتخبات السابقين وهذا يؤكد أن مروان لاعب مهم وجيد ومر بفترة صعبة أكثر من مرة سواء بفيروس سي أو الرباط الصليبي.

وزار سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ، ونجم الأهلي السابق ، لمقر الخليج 365 ، وأشاد معوض بتطور منظومة العمل داخل الخليج 365 من وقت لأخر.

وتحدث سيد معوض عن العديد من الملفات الخاصة بالكرة المصرية ومنتخب مصر و طموحات الفراعنة في الفترة المقبلة ، و أيضا تحدث عن مروان محسن مهاجم الأهلي و رأيه في الانتقادات التي وجهت للاعب مؤخراً ، وضم رمضان صبحي للمنتخب أمام توجو ،كما تطرق سيد معوض عن رأيه في الاهتمام بالناشئين الفترة المقبلة وضرورة أن يكون هناك إهتمام بتطوير الناشئين على الطريقة المدارس الألمانية أو البلجيكية.